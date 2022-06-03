МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Росавиация ведет работу по урегулированию вопроса задержания самолета "Аэрофлота" на Шри-Ланке, руководитель ведомства Александр Нерадько обратился к главе авиавластей этой страны с просьбой разрешить вылет как можно скорее, сообщает Росавиация. Стали известны детали санкций Евросоюза против российской нефти

"Росавиацией по линии взаимодействия авиационных ведомств ведется работа по урегулированию вопроса задержания самолета Airbus A330-343 (RA- 73702) российского назначенного авиаперевозчика "Аэрофлот-Российские авиалинии" в Шри-Ланке", — говорится в сообщении.

"Руководитель Росавиации Александр Нерадько, ссылаясь на установленные многолетние дружественные и конструктивные отношения между Россией и Шри-Ланкой в различных областях, включая сотрудничество в области гражданской авиации, обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет воздушного судна в РФ с российскими членами экипажа как можно скорее и без каких-либо задержек. Авиационные власти России ожидают ответ по данному вопросу в ближайшее время", — сообщает Росавиация.

"Аэрофлот" ранее в пятницу сообщил, что вылет авиарейса Коломбо — Москва 2 июня был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в марте сообщал, что 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом.