Росавиация работает над урегулированием задержания самолета "Аэрофлота" на Шри-Ланке
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Росавиация ведет работу по урегулированию вопроса задержания самолета "Аэрофлота" на Шри-Ланке, руководитель ведомства Александр Нерадько обратился к главе авиавластей этой страны с просьбой разрешить вылет как можно скорее, сообщает Росавиация.
"Росавиацией по линии взаимодействия авиационных ведомств ведется работа по урегулированию вопроса задержания самолета Airbus A330-343 (RA- 73702) российского назначенного авиаперевозчика "Аэрофлот-Российские авиалинии" в Шри-Ланке", — говорится в сообщении.
"Руководитель Росавиации Александр Нерадько, ссылаясь на установленные многолетние дружественные и конструктивные отношения между Россией и Шри-Ланкой в различных областях, включая сотрудничество в области гражданской авиации, обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет воздушного судна в РФ с российскими членами экипажа как можно скорее и без каких-либо задержек. Авиационные власти России ожидают ответ по данному вопросу в ближайшее время", — сообщает Росавиация.
"Аэрофлот" ранее в пятницу сообщил, что вылет авиарейса Коломбо — Москва 2 июня был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в марте сообщал, что 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом.
https://1prime.ru/transport/20220603/837080435.html