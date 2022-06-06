МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Суд Шри-Ланки в понедельник приостановил действие приказа, запрещающего самолету российской компании "Аэрофлот" покидать Шри-Ланку. Об этом сообщает издание News First. Власти Шри-Ланки арестовали самолет "Аэрофлота"

"Действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Ходатайство было рассмотрено в присутствии судьи Высокого коммерческого суда Коломбо Харши Сетунги в понедельник", — говорится в сообщении.