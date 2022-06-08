Между Крымом и Запорожской областью восстановили грузовое железнодорожное сообщение
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — ПРАЙМ. Грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожской областью возобновлено, в регион прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Первая партия зерна из Запорожской области была отправлена во вторник. Всего в составе поезда ушло 11 вагонов. При этом в РЖД сообщили, что железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий.
"Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым. Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с северным Причерноморьем восстановлена", — сказал Крючков.
По его словам, в перспективе товарооборот между регионами будет увеличиваться.
"Это первая ласточка. В Крыму много всего, что нужно освобожденным регионам Украины, а у них много того, что нужно Крыму", — подчеркнул Крючков.
Железнодорожное сообщение было прервано восемь лет назад из-за решения киевских властей устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://1prime.ru/transport/20220608/837119485.html