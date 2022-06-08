СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — ПРАЙМ. Грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожской областью возобновлено, в регион прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. На Украине заявили, что доверяют Турции по вывозу зерна

Первая партия зерна из Запорожской области была отправлена во вторник. Всего в составе поезда ушло 11 вагонов. При этом в РЖД сообщили, что железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий.

"Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым. Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с северным Причерноморьем восстановлена", — сказал Крючков.

По его словам, в перспективе товарооборот между регионами будет увеличиваться.

"Это первая ласточка. В Крыму много всего, что нужно освобожденным регионам Украины, а у них много того, что нужно Крыму", — подчеркнул Крючков.

Железнодорожное сообщение было прервано восемь лет назад из-за решения киевских властей устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.