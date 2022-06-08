МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. "Аэрофлот" временно снижает на 25% стоимость билетов по "плоским" тарифам на Дальний Восток и продлевает до конца октября перевозку со скидкой по субсидированным билетам, сообщает авиакомпания. S7 заморозит проект лоукостера Citrus

"Аэрофлот" установил скидку в 25% на "плоские" тарифы на маршрутах между Москвой и дальневосточными пунктами. Билеты по сниженной стоимости можно приобрести в период до 30 июня (включительно), а перелёт необходимо совершить до 31 октября 2022 года. Сниженные тарифы будут действовать на рейсах "Аэрофлота", а также на рейсах авиакомпании "Россия" (выполняемых под кодом SU) по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Магаданом, Южно-Сахалинском и Москвой. Количество мест по плоскому тарифу с дисконтом ограничено", — говорится в сообщении.

"Аэрофлот" также вносит изменения в условия применения субсидированных тарифов со скидкой в части периода перевозки и продлевает период перелета по сниженной стоимости до 31 октября, при этом период продажи билетов со скидкой по-прежнему ограничен 30 июня 2022 года. Тарифы со скидкой распространяются как на социальные категории граждан, так и на жителей Дальневосточного федерального округа с постоянной пропиской в регионе.

"Снижение на четверть стоимости "плоских" тарифов и продление скидок на субсидированные тарифы является последовательным решением "Аэрофлота" в рамках выполнения государственных социально значимых задач. В период повышенного спроса на авиаперевозки "Аэрофлот" снижает минимальные цены на самые длинные перелеты внутри страны, предоставляя возможность жителям России отправиться в путешествие в удаленные регионы по приемлемой стоимости", — отмечает компания. Субсидии на возврат денег за отмененные рейсы получат 20 авиакомпаний

Так, например, стоимость билетов Владивосток — Москва со скидкой 25% составит: для взрослых, которые относятся к социальным категориям — 5550 рублей (в одну сторону), для детей 4165 рублей (в одну сторону), для взрослых жителей ДФО 7650 рублей (в одну сторону); по плоскому тарифу "Аэрофлота" 20290 рублей (туда и обратно), 12190 рублей (в одну сторону), по плоскому тарифу "России" 17850 рублей (туда и обратно), 10725 рублей (в одну сторону).

Дополнительно к продаже в период до 30 июня снижены на 25% спецтарифы между Москвой и пунктами РФ (кроме полётов между Москвой и Калининградом/Симферополем, выполняемых на собственных рейсах "Аэрофлота"), предназначенные для комбинации с субсидируемыми тарифами. В результате стоимость транзитной перевозки, оформленной одним билетом между пунктами ДФО и пунктами РФ через Москву с включенным субсидированным участком, будет также снижена на четверть. Снижение на 25% не распространяется на сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования и аэропортовый сбор. Количество предложения ограничено.

"Аэрофлот", помимо программы субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов — с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. "Плоские" тарифы действуют на рейсах на Дальний Восток, в Крым и Калининград.