МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. РЖД в июне возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном, прерванное в 2020 году из-за эпидемии COVID-19, сообщает компания. Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом

"Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном. В июне в расписание вернутся … международные поезда формирования ГП "НК "Узбекистон темир йулари" ("Узбекские железные дороги" — ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

Так, с 23 июня будут курсировать поезд № 5/6 Ташкент – Самара отправлением раз в неделю из Ташкента (по четвергам) и из Самары (по воскресеньям), с 25 июня – поезд № 323/324 Ташкент – Волгоград отправлением раз в неделю из Ташкента (по субботам) и из Волгограда (по вторникам).

По данным компании, продажа билетов на эти поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести их можно будет за 45 суток до отправления.

Уточняется, что все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан РФ и Узбекистана при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Узбекистаном было закрыто в марте 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.