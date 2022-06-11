МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня. Об этом сообщила Росавиация.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.