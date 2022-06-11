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2022
https://1prime.ru/transport/20220611/837148360.html
Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 18 июля
Транспорт
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Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня. Об этом сообщила Росавиация. "Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов... ПРАЙМ, 11.06.2022
транспорт, бизнес, новости, росавиация, аэропорты, ограничение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня. Об этом сообщила Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.