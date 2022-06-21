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2022
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Литва высказалась о ситуации вокруг транзита в Калининградскую область
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ПРЕМЬЕР ЛИТВЫ: ВИЛЬНЮС НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ЭСКАЛАЦИИ, ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР С РФ И ЕС О ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРЕМЬЕР ЛИТВЫ: В САНКЦИОННЫХ РЕГЛАМЕНТАХ ЕСТЬ... ПРАЙМ, 21.06.2022
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ПРЕМЬЕР ЛИТВЫ: ВИЛЬНЮС НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ЭСКАЛАЦИИ, ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР С РФ И ЕС О ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
ПРЕМЬЕР ЛИТВЫ: В САНКЦИОННЫХ РЕГЛАМЕНТАХ ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ТОВАРОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ В ИХ ОТНОШЕНИИ ПРИ ТРАНЗИТЕ В КАЛИНИНГРАД БЫТЬ НЕ МОЖЕТ