ПРЕМЬЕР ЛИТВЫ: ВИЛЬНЮС НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ЭСКАЛАЦИИ, ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР С РФ И ЕС О ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ

ПРЕМЬЕР ЛИТВЫ: В САНКЦИОННЫХ РЕГЛАМЕНТАХ ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ТОВАРОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ В ИХ ОТНОШЕНИИ ПРИ ТРАНЗИТЕ В КАЛИНИНГРАД БЫТЬ НЕ МОЖЕТ