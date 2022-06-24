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2022
https://1prime.ru/transport/20220624/837290167.html
РЖД приостановили погрузку грузов, следующих через Белоруссию в Польшу
Транспорт
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https://россиясегодня.рф
РЖД временно приостановили погрузку некоторых грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу, сообщили в компании. "Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом... ПРАЙМ, 24.06.2022
транспорт, бизнес, новости, ржд, транзит
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. РЖД временно приостановили погрузку некоторых грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу, сообщили в компании.
"Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу", — говорится в сообщении.
Там отметили, что о полном прекращении сообщения с Польшей речи не идёт. "Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идёт", — заключили в РЖД.