МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. РЖД временно приостановили погрузку некоторых грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу, сообщили в компании. Алиханов: Евросоюз может восстановить транзит грузов в Калининград

"Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу", — говорится в сообщении.

Там отметили, что о полном прекращении сообщения с Польшей речи не идёт. "Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идёт", — заключили в РЖД.