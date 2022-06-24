ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний Nordwind Airlines, "Победа" и S7, следует из обнародованного в пятницу документа ведомства. Bloomberg: банки хотят вновь торговать страховками от дефолта на Россию

Согласно документу минторга, эти три компании пополнили перечень юрлиц, у которых были временно отозваны экспортные привилегии. В качестве основания для такого решения американская сторона указывает нарушение компаниями экспортных ограничений.

Данное решение, как отмечается, будет действовать 180 дней, однако может быть продлено.

В конце мая минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании "Россия" в связи с приписываемыми ей нарушениями экспортных ограничений, введенных против РФ.

После начала Россией спецоперации на Украине минторг США ужесточил контроль в отношении товаров для авиации, направляемых в Россию, а также ввел новые требования относительно лицензирования определенных самолетов или запчастей. В июне аналогичные меры были введены в отношении Белоруссии за приписываемую ей поддержку российской спецоперации.