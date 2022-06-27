БРЮССЕЛЬ, 27 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) продолжает взаимодействовать с литовскими властями по вопросу транзита в Калининградскую область и будет направлять новые инструкции по мере развития ситуации, сообщили РИА Новости в ведомстве. Литва договорилась с Еврокомиссией о принципах транзита в Калининград

"Мы находимся в тесном контакте с литовскими властями и будем давать дополнительные инструкции по ходу дела", — отметил собеседник агентства.

По его словам, трудности с транзитом в Калининградскую область некоторых товаров возникли только сейчас, поскольку часть антироссийских ограничений вступила в силу лишь на днях после небольшого переходного периода. "Это означает, что Литва теперь применяет дополнительные проверки в отношении автомобильного и железнодорожного транзита через территорию ЕС", — указали в ЕК.

Собеседник считает, что такие меры являются "целенаправленными, соразмерными и эффективными" и позволят избежать "уклонения от исполнения санкций при обеспечении свободного транзита".

Кроме того, в Еврокомиссии еще раз подчеркнули, что сложившаяся ситуация не является блокадой. "Мы всегда говорили, что поставки в Калининград товаров первой необходимости остаются беспрепятственными", — уточнил там. Президент Литвы: страна не пойдет на уступки по транзиту в Калининград

Ранее старший советник президента Литвы Кестутис Будрис заявил, что власти страны согласовали принципы и положения, на основе которых страна будет обсуждать транзит в Калининградскую область с ЕК.

Литовские железные дороги с 18 июня приостановили провозку из России в Калининград попавших под европейские санкции товаров: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. ЕС еще в начале апреля закрыл въезд на территорию Союза для грузовиков, зарегистрированных в России, однако сделал исключение для транзита товаров в Калининградскую область. Однако запрет Литвы распространяется на весь транзит грузов, находящихся под ограничениями ЕС.

В Кремле подобные действия Литвы назвали незаконными и пообещали дать ответ на решения Вильнюса.