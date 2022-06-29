"Аэрофлот" получит половину субсидий на поддержку полетов по России
Росавиация: "Аэрофлот" получит почти 49,9 миллиарда рублей на полеты по России
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Аэрофлот" получит почти половину из общего объема субсидий на полеты внутри России — 49,9 из 100 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах Росавиации.
По сообщению ведомства, субсидии предоставляются 32 авиакомпаниям России. Общий объем субсидии — 100 миллиардов рублей. Согласно материалам ведомства, половину из них — почти 49,9 миллиарда рублей — получит группа "Аэрофлот": 25,7 миллиарда рублей выделено флагманской авиакомпании, 13,9 миллиарда рублей — "Победе", 10,3 миллиарда рублей — "России".