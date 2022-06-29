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2022
https://1prime.ru/transport/20220629/837330524.html
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Транспорт
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике. "В 15:30 (мск) от экипажа вертолёта Ми-8... ПРАЙМ, 29.06.2022
транспорт, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЯКУТСК, 29 июн — ПРАЙМ. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
"В 15:30 (мск) от экипажа вертолёта Ми-8 поступило сообщение о жёсткой посадке в Алданском районе Республики Саха (Якутия)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе инцидента были ранены несколько человек, погибших нет.
Как рассказал агентству источник, вертолет принадлежал "Полярным авиалиниям" и выполнял рейс по тушению пожаров. Согласно информации, командир воздушного судна вышел на связь после происшествия.
Для оказания помощи на место ЧП направили самолет Ан-26.