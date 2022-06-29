ЯКУТСК, 29 июн — ПРАЙМ. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В 15:30 (мск) от экипажа вертолёта Ми-8 поступило сообщение о жёсткой посадке в Алданском районе Республики Саха (Якутия)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе инцидента были ранены несколько человек, погибших нет.

Как рассказал агентству источник, вертолет принадлежал "Полярным авиалиниям" и выполнял рейс по тушению пожаров. Согласно информации, командир воздушного судна вышел на связь после происшествия.

Для оказания помощи на место ЧП направили самолет Ан-26.