МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. РЖД в июле увеличивают количество поездов в сообщении с Минеральным Водами, Анапой, Краснодаром и Новороссийском, сообщает компания. Названы направления, куда россияне в июле чаще планируют поездку на поезде

"Увеличиваем количество поездов в сообщении с Минеральным Водами, Анапой, Краснодаром и Новороссийском", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Уточняется, что со 2 июля поезд №607 Минеральные Воды – Анапа будет курсировать ежедневно. Поезд отправляется из Минеральных Вод в 21.55, из Краснодара – в 05.57 и прибывает в Анапу в 10.37 утра. Обратно из Анапы поезд отходит в 22.10, из Краснодара – в 01.03 и прибывает в Минеральные Воды в 08.27. "Ночной поезд станет комфортным транспортом в том числе для тех пассажиров, которые хотят совместить авиаперелет и железнодорожное путешествие", — отметили в РЖД.

По данным компании, с 9 июля в расписании появится дополнительный поезд №677/678 Владикавказ – Новороссийск. Он будет курсировать через день по 20 сентября включительно, отправляясь из Владикавказа в 13.34 и прибывая в Новороссийск на следующие сутки в 07.45 утра. Обратно из Новороссийска поезд будет отправляться в 16.15 и прибывать во Владикавказ в 08.55 утра следующего дня.