МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников морского и речного флота с их профессиональным праздником и заявил, что сегодня перед морским и речным транспортом стоят новые масштабные задачи. Путин оценил роль морского и речного флота в развитии российской экономики

"Уважаемые друзья! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Мы гордимся славными традициями морского и речного флота России", — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

По словам Мишустина, необходимо повышать эффективность, объем и экологичность перевозок, увеличивать пропускную способность Единой глубоководной системы, развивать морскую робототехнику, внедрять беспилотные технологии, создавать современную портовую инфраструктуру, усиливать группировку аварийно-спасательного флота. Он отметил, что особое внимание следует уделять безопасности мореплавания, а также делать все для развития морского и речного образования, подготовки высококвалифицированных кадров.

Премьер также добавил, что благодаря профессионализму, ответственности, любви к своему делу работников морского и речного флота обеспечивается рост национальной экономики, развитие регионов, Северного морского пути, внешнеторговых связей и туризма. По его мнению, они способствуют освоению новых месторождений, проведению научных исследований, реализации инфраструктурных проектов, а также доставке миллионов тонн жизненно важных грузов в отдалённые районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.