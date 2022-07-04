МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. По сообщению газеты Cumhuriyet, Турция и Израиль намерены начать переговоры в области гражданской авиации для возобновления израильскими авиакомпаниями прямых перелетов между странами впервые за 15 лет. В Турции сообщили о ведении переговоров о прямой авиаперевозке с Арменией

"В рамках процесса нормализации, начатого между Турцией и Израилем, переговоры в области гражданской авиации между двумя странами возобновляются. Одним из первых пунктов повестки дня процесса является подписание нового соглашения о гражданской авиации между двумя странами. В этом контексте переговоры по гражданской авиации между Турцией и Израилем возобновятся со встречи, которая состоится сегодня. Новое соглашение о гражданской авиации направлено на увеличение количества и частоты прямых регулярных рейсов между двумя странами, в то время как наиболее важным пунктом повестки дня переговоров будут правила безопасности, которые Израиль требует от израильских авиакомпаний для возобновления своих авиарейсов в Турцию", — отмечает издание.