МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. British Airways сегодня сообщила, что отменяет еще больше рейсов, запланированных на летний отпускной сезон. Такое решение компания приняла в период повсеместных перебоев в работе аэропортов, вызванных нехваткой кадров и резким повышением спроса на авиаперевозки. Генсек ОПЕК назвал нефтяной сектор заложником недоинвестирования

По словам British Airways, теперь она сократит свое расписание полетов с апреля по октябрь на 11%, тогда как в мае собиралась отменить около 10% регулярных рейсов.

"Поскольку вся авиационная отрасль все еще переживает самый проблематичный период в своей истории, к сожалению, появилась необходимость прибегнуть к новым отменам рейсов", — пояснил представитель British Airways в электронном письме.

"Мы остаемся на связи с клиентами, чтобы принести им извинения и предложить перебронировать рейс или оформить полный возврат денежных средств", — добавил представитель.

Газета The Telegraph вечером в понедельник написала, что BA отменяет более 650 рейсов из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик на различных направлениях, в том числе на курорты в Испании, Португалии и Греции. Эти отмены затронут до 105 000 авиатуристов.

BA не стала комментировать статью The Telegraph.

Авиакомпании и аэропорты по всей Европе испытывают трудности с удовлетворением возросшего после пандемии спроса со стороны отдыхающих. Это создает хаос для путешественников и вынуждает аэропорты Хитроу и Гатвик вводить собственные ограничения на пропускную емкость.

На прошлой неделе власти Британии призвали авиакомпании составлять реалистичные летние расписания, чтобы гарантированно избежать повторения недавних хаотичных сцен в аэропортах во время наступающего сезона отпусков.

В июне Британия также временно смягчила правила координации слотов в аэропортах, что позволяет авиаперевозчикам составлять реалистичные расписания полетов и избегать отмены рейсов в последний момент.