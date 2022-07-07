МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Литва не допускает возможность создания "зеленых коридоров" для транзита в Калининградскую область, поскольку переводка грузов должна находиться под постоянным контролем, заявила советник литовского президента Аста Скайсгирите в эфире Литовского радио и телевидения (LRT). Алиханов: ответ на ограничение транзита может быть только экономическим

"Момент контроля должен обязательно остаться, и когда кто-то публично говорит о "зеленых коридорах", об этом не может быть даже мысли, чтобы Литва не контролировала на своей территории что следует, куда следует и почему следует", — подчеркнула она.

По словам советника, политика Вильнюса заключается в том, чтобы запретить транзит санкционных товаров и осуществлять контроль. Скайсгирите отметила, что текст документа с разъяснениями от Еврокомиссии сейчас прорабатывается в Брюсселе при участии литовских дипломатов.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.