МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в мае увеличился на 83,1% в годовом выражении после апрельского роста на 78,7%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Полет в эконом-классе по России с начала года подорожал на 20,5%

Объем только международных пассажирских авиаперевозок в мае подскочил на 325,8%, внутренних — лишь на 0,2%.

Согласно данным IATA, самый сильный рост в годовом выражении наблюдался на Ближнем Востоке (279,6%) и в Европе (259,8%). Показатель также вырос в странах Африки (124,9%), Латинской Америки (99,3%) и Северной Америки (56,3%).

Снижение при этом пришлось на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (-4,7%).

IATA отмечает, что не обладает достаточными данными по пассажирским перевозкам в РФ.

Ассоциация указала, что восстановление авиасектора продолжается, несмотря на высокую инфляцию, цены на авиакеросин и низкий уровень доверия потребителей.