МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину до 20 июля обеспечить доведение средств Фонда национального благосостояния в размере 436,1 миллиарда рублей на строительство трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург и автомобильного обхода Твери в составе трассы М-11 "Нева", говорится в сообщении пресс-службы правительства. Правительство упростило получение господдержки для экспортеров

"В части развития дорожной инфраструктуры Минтрансу поручено доработать нормативные акты, а Минфину – обеспечить доведение средств Фонда национального благосостояния на реализацию проектов по строительству федеральных трасс М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург и М-11 "Нева" (обход Твери). Речь идет о 436,1 миллиарда рублей. Срок выполнения поручения — 20 июля", — отмечается в сообщении.

Кроме того, вместе с администрацией Владимирской области Минфин и Минтранс должны проработать вопросы капитального ремонта двух мостов через реки Мжара и Каменка, а также улично-дорожной сети в Суздале, добавили в пресс-службе кабмина.