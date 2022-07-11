МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. По сообщению Росавиации, режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля. Полет в эконом-классе по России с начала года подорожал на 20,5%

В ведомстве отметили, что режим ограничений на выполнение полетов в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста продлен до 18 июля 2022 года.