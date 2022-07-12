МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Росавиация составила список грузовых авиакомпаний, которые получат субсидии на возмещение операционных расходов в условиях санкций. Российские авиакомпании не будут ставить контрафактные детали на самолеты

По сообщению ведомства, положительное решение о предоставлении субсидии принято в отношении четырёх авиакомпаний: "Волга-Днепр" (907,5 миллиона рублей), "Абакан Эйр" (134,5 миллиона рублей), "Авиастар-ТУ" (1,5 миллиарда рублей) и "Авиакон Цитотранс" (341,5 миллиона рублей). Средства начнут перечисляться авиакомпаниям с июля 2022 года, подчеркнули в Росавиации.

Отмечается, что данная мера господдержки позволит обеспечить грузовым авиакомпаниям операционную деятельность и направлена на сохранение специалистов авиационного персонала.