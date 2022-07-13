МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Европейская комиссия рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининградскую область санкционных товаров при условии соответствующего контроля, следует из официального документа.

При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград грузов, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.