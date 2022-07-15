МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Временное ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля, сообщает Росавиация. Росавиация определила субсидируемые грузовые авиакомпании

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля", — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.