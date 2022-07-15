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Росавиация продлила до 24 июля ограничения на полеты в 11 аэропортов России
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Временное ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля, сообщает Росавиация. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11... ПРАЙМ, 15.07.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, росавиация, запрет полетов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Временное ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля", — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.