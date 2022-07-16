МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире флотов грузовых беспилотных авиасистем появится в России до конца 2022 года, рассказали РИА Новости на интенсиве "Архипелаг 2022" в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). СМИ узнало о намерении США продать Украине беспилотники Gray Eagle

"До конца 2022 года в России появится один из крупнейших в мире флотов грузовых БАС из 35 беспилотных вертолетов для доставки посылок и грузов массой до 100 килограммов на дальние расстояния", — сообщили в пресс-службе.

Первые полеты беспилотников начнутся уже в июле этого года.

"Уже заключен контракт с "Газпром нефть-Снабжение",- рассказал на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2022" заместитель генерального директора по развитию компании "Авиателекоминвест" Андрей Потемкин.

По его словам, в ближайшее время в РФ будет создана компания, которая и будет заниматься дальнейшим развитием флота беспилотников. Кроме того, она в кооперации займется разработкой технологий интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство.

Компания будет независимой от иностранных комплектующих и компонентов.

"В целом, кооперация предусматривает участие более 10 российских технологических компаний. Компания выступит "локомотивом" формирования нового рынка беспилотной аэрологистики", — отметил Потемкин.