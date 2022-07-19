МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания iFly запускает во вторник рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду. Об этом сообщают в управляющей компании аэропорта "Пулково" ООО "Воздушные ворота Северной столицы". Туроператоры отметили двукратный рост стоимости туров в Египет и Турцию

"Сегодня, 19 июля, из аэропорта Пулково авиакомпания iFly запускает прямые рейсы в Хургаду (Египет). Перелет на популярный курорт Красного моря доступен в составе туристических путевок. Программа туров рассчитана на 10 дней", — говорится в сообщении.