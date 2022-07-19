МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сирийская авиакомпания Cham Wings исключена из списка персональных санкций ЕС, введенных в декабре 2021 года из-за ситуации в Белоруссии и миграционного кризиса у границ Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном официальном журнале ЕС документе. Санкционный список ЕС включает ограничение деятельности "Сбера" в Европе

Отмечается, что из списка, приведенного в разделе B ("Юридические лица, организации и органы") Приложения I к Регламенту (ЕС) № 765/2006, исключается Cham Wings Airlines.

Уточняется, что сирийская авиакомпания Cham Wings попала в пятый санкционный пакет Евросоюза по Белоруссии 2 декабря прошлого года в связи с якобы транспортировкой мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.