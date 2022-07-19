МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений, так как санкции ограничивают возможности холдинга выполнять социально значимые, гуманитарные функции. Об этом заявиляют в российской компании. РЖД пустят дополнительный поезд между Калининградом и Москвой

Согласно сообщению, ОАО "Российские железные дороги" направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений.

Холдинг считает, что санкции направлены на ограничение возможностей РЖД выполнять социально значимые, гуманитарные функции. Кроме того, эти ограничения являются дискриминационными по отношению к населению России и противоречащими значительному количеству норм международного права и актов самого Евросоюза.