МАХАЧКАЛА, 24 июл — ПРАЙМ. Заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов прибыл 24 июля с рабочим визитом в Дагестан, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мишустин назначил нового замминистра транспорта России

"В рамках рабочего визита Валентин Иванов планирует посетить объекты дорожной инфраструктуры Республики Дагестан, обсудить вопросы развития транспортного потенциала республики, а также ознакомиться с ходом выполнения работ по реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ Яраг-Казмаляр", — говорится в сообщении.

Также у Иванова запланирована рабочая встреча с главой Дагестана Сергеем Меликовым.