МАХАЧКАЛА, 24 июл — ПРАЙМ. Заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов прибыл 24 июля с рабочим визитом в Дагестан, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министерство транспорта РФ

Мишустин назначил нового замминистра транспорта России

"В рамках рабочего визита Валентин Иванов планирует посетить объекты дорожной инфраструктуры Республики Дагестан, обсудить вопросы развития транспортного потенциала республики, а также ознакомиться с ходом выполнения работ по реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ Яраг-Казмаляр", — говорится в сообщении.

Также у Иванова запланирована рабочая встреча с главой Дагестана Сергеем Меликовым.