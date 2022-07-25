МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание с членами правительства, основной темой встречи стало развитие авиационных перевозок и авиастроения, сообщила накануне пресс-служба Кремля. Путин обсудит с правительством вопросы авиаперевозок и авиастроения

В ходе своего выступления глава государства обратил особое внимание членов правительства на необходимость согласования графика поставок новой авиационной техники и особенно — на важность определения экономической модели производства и обновления парка с учетом интересов граждан в части доступности и удобства перелетов.

ПРО КЛЮЧЕВУЮ ЗАДАЧУ

Задача по наращиванию объемов авиаперевозок и их доступности остается в числе ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с правительством по развитию авиаотрасли.

"Задача по наращиванию объемов внутренних перевозок, по повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых как на этот год, так и в дальнейшем. Причем речь идет в том числе и о местных, внутрирегиональных перевозках, где особое внимание надо уделить отдаленным и труднодоступным местностям", — сказал он.

"Очевидно, что авиационная отрасль должна быть готова к быстрому восстановлению объемов услуг. Внутренний потребительский спрос сейчас активно оживает, и, как это всегда происходило, это будет сопровождаться опережающим ростом спроса на авиаперелеты со стороны наших граждан", — пояснил он.

Путин напомнил, что действующая программа поддержки авиаотрасли рассчитана на период до 31 октября текущего года. "Нужно подумать, что после этой даты делать", — сказал глава государства. Он предложил сразу обсудить этот вопрос.

"При необходимости определим направления дополнительной комплексной поддержки, в том числе аэропортов", — сказал он.

ПРО САНКЦИИ ЗАПАДА

Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров, заявил президент России Владимир Путин.

"В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом", — сказал Путин в ходе совещания с кабинетом министров.

Он также отметил, что авиационная отрасль имеет стратегическое значение и играет важную роль в России.

"При этом очевидно, что авиационная отрасль имеет стратегическое значение для страны, стимулирует развитие высокотехнологичной продукции, дает загрузку и соответственно рабочие места во всем комплексе смежных производств, играет важнейшую роль в обеспечении транспортной доступности, связанности регионов, особенно это важно для огромной по территории страны, как России", — добавил Путин.

ПРО РАЗВИТИЕ АВИАОТРАСЛИ В РОССИИ

Планы по развитию авиаотрасли в России должны отвечать масштабным задачам по укреплению суверенитета страны, поскольку при всех очевидных сложностях есть уникальные возможности для реализации своего потенциала, которые есть еще с советских времен, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Среднесрочные ориентиры, безусловно, должны быть тесно увязаны с более отдаленным горизонтом планирования, отвечать как вызовам сегодняшнего дня, так и тем масштабным, значимым задачам по укреплению экономического и технологического суверенитета, который мы перед собой ставим", — сказал Путин на совещании по развитию авиаотрасли в понедельник.

Он добавил, что нынешние сложности несут за собой возможности для России.

"В сложившейся ситуации при всех ее очевидных сложностях…дает уникальную нам возможность для выхода на принципиально новый уровень развития, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал. Он у нас, безусловно есть, хорошие заделы остались нам с советских времен. Школы у нас замечательные", — сказал президент.

ПРО УДАЛЕННЫЕ И ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА

Российским властям необходимо уделить особое внимание удаленным и труднодоступным местам в вопросах наращивания авиаперевозок, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по авиаотрасли, он отметил, что необходимо определить дальнейшие направления поддержки отрасли, в том числе аэропортов.

"Подчеркну, что задача по наращиванию объемов внутренних перевозок по повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых, как на этот год, так и в дальнейшем. Причем речь идет в том числе и о местных, внутрирегиональных перевозках, где особое внимание надо уделить отдаленным и труднодоступным местностям", — сказал Путин.

Также президент предложил предметно рассмотреть вопросы, в каких условиях будет работать авиационная отрасль, начиная с низкого зимнего сезона. "При необходимости определим направления дополнительной комплексной поддержки в том числе аэропортов", — отметил Путин.

ПРО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ АВИАОТРАСЛИ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определить экономическую модель развития авиационной отрасли, где будут прописаны качество и доступность авиаперевозок.

"Необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновлении авиапарка будут учтены интересы наших граждан в части доступности и удобства перелетов. Доступности в том числе и по цене, естественно", — сказал он на совещании с ченами правительства.

Путин подчеркнул, что также должны быть сбалансированы интересы авиастроителей и авиакомпаний для создания конкурентных условий приобретения и эксплуатации отечественных воздушных судов.