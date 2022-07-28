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Росавиация продлила ограничение полетов до 5 августа
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Ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов южных и центральных регионов продлен до 5 августа, сообщила Росавиация. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов... ПРАЙМ, 28.07.2022
транспорт, бизнес, новости, аэропорты, регионы, росавиация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов южных и центральных регионов продлен до 5 августа, сообщила Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 5 августа", — говорится в сообщении.
Напомним, что ограничения были введены 24 февраля. Они касаются следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.