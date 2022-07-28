МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов южных и центральных регионов продлен до 5 августа, сообщила Росавиация. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на Пхукет

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 5 августа", — говорится в сообщении.

Напомним, что ограничения были введены 24 февраля. Они касаются следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.