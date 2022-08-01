МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. На базе обновленного Ан-2 ("кукурузник") с автопилотом планируется создать целую линейку самолетов: санитарный, транспортный и сельскохозяйственный, плюс пассажирский, но уже с летчиком, сообщил РИА Новости директор московского филиала компании "Навигатор" Дмитрий Малов. "Кукурузник" Ан-2 станет беспилотником

На данный момент на Ан-2 отсутствует автопилот. Через два года должен быть завершен процесс обеспилочивания самолета, то есть установлена комплексная система управления на базе разработанных в "Навигаторе" пилотажно-навигационных вычислителей.

"Из обновленного Ан-2 можно будет создать сделать целую линейку беспилотных самолетов – санитарный, транспортный, сельскохозяйственный и другие", — сказал Малов.

Он подчеркнул, что доработанная модель данного самолета сможет садиться и взлетать на вертолетную площадку размером 50 на 50 метров.

"Модернизированный Ан-2 сможет садиться на очень маленькие площадки. По планам, через два года самолёт должен взлетать с вертолетной площадки и уметь облетать дерево уже через 50 метров после взлета", — сказал директор.