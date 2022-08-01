МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Авиавласти России предложили продлить уже имеющиеся субсидии от государства закрытым аэропортам на юге и в центральной части страны на третий квартал, сообщает Росавиация. В Росавиации назвали размер выплаченных субсидий авиакомпаниям и аэропортам

"В правительство Российской Федерации внесен проект распоряжения о продлении меры поддержки на третий квартал 2022 года с дополнительным финансированием 2,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Власти уже выделили аэропортам господдержку в 1,3 миллиарда рублей за март и апрель. Проводится второй отбор за май–июнь, перечисление субсидии аэропортам планируется в августе.