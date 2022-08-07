МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россияне и граждане третьих стран с 9 августа могут стать пассажирами парома, курсирующего из Владивостока в Южную Корею. Об этом сообщили в Корейской ассоциации международной торговли (KITA). СМИ: Южная Корея готова участвовать в ограничении цен на российскую нефть

Ранее сообщалось о частичном возобновлении более чем двухлетнего перерыва пассажирского паромного сообщения между Владивостоком и Южной Кореей, 30 июня из Донхэ во Владивосток пребыл паром Eastern Dream с 16 пассажирами на борту: восемь граждан Южной Кореи и столько же россиян. Планировалось, что рейсы будут один раз в неделю, вопрос перевозки пассажиров из Владивостока в Донхэ находился на согласовании у южнокорейских властей.

Как отмечает ассоциация, ссылаясь на оператора грузо-пассажирской линии Донхэ — Владивосток компании Duwon Shipping, с9 августа на судно Eastern Dream, отправляющемся из Владивостока, допускаются на посадку граждане России или третьих стран, при наличии действующей визы. Подчеркивается, что россияне, следующие в формате No Visa, должны предварительно получить электронное разрешение на поездку K-ETA.

RINA уточнила, что для всех пассажиров обязательно прохождение ПЦР-теста "в течение 48 часов после посадки".