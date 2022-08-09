МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания заявила, что не будет использовать российское воздушное пространство до 25 марта 2023 года. В Lufthansa оценили сроки нормализации ситуации в авиасообщении

"Lufthansa не будет использовать российское воздушное пространство до 25 марта 2023 года из-за нормативной ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa на этот период в Россию и оттуда должны быть отменены", — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Помимо этого авиакомпания сообщила, что не будет совершать рейсы на Украину и оттуда также до 25 марта 2023 года.