МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 12 августа обсудит стратегию цифровой трансформации и развитие информационных технологий, а также переход на отечественную систему бронирования билетов, говорится в материалах компании. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на Пхукет

"Повестка дня заседания совета директоров… О стратегии цифровой трансформации и развитии информационных технологий в группе "Аэрофлот"… О переходе на отечественную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок", — говорится в сообщении.

Также совет директоров планирует обсудить организационную структуру компании.

"Ростех" в мае заявил, что готов экстренно — в течение 24 часов — подключить "Аэрофлот" и другие авиакомпании к отечественной системе бронирования билетов Leonardo, если зарубежные будут отключены на фоне санкций. Госкорпорация также сообщала, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом.

Отечественное программное обеспечение Leonardo разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.