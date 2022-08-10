МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин запустил движение транспорта по Архангельскому мосту в Череповце. Путин оценил работу российской строительной отрасли

"Уже завтра по нему будет открыто движение. Для такого крупного индустриального центра, как Череповец, Вологодской области и ее жителей это действительно хорошее значимое событие", — заявил глава государства во время церемонии, в которой он принял участие по видеосвязи.

Путин подчеркнул роль нового моста в развитии городской агломерации и транспортного сообщения Северо-Запада России с другими регионами. Президент выразил благодарность всем, кто принимал участие в возведении объекта, и подчеркнул, что сооружение стало ярким и достойным результатом всей строительной отрасли.

Новый мост соединяет берега реки Шексны. Планировалось, что объект сдадут лишь в 2025 году, но строительство удалось завершить раньше. Как ожидается, сооружение свяжет четыре района Череповца и позволит разгрузить Октябрьский мост, который до этого момента был единственным в городе.