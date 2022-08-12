ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручит министерству транспорта РФ, РЖД и Ростуризму изучить идею распространить действующую внутреннюю чартерную авиапрограмму на путешествия железнодорожным транспортом. Осенний этап продажи туров с кешбэком начнется 25 августа

С соответствующим вопросом к Мишустину во время совещания по туризму в Горно-Алтайске обратилась гендиректор санаторно-курортной компании "Машук Аква-Терм" Ольга Акимова.

"Запуск программы чартерных перевозок в стране совершенно по-другому дал возможность формировать те самые пакетные туры и возможности привлечения людей в самые заповедные места нашей страны", — ответил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что на данную программу в трехлетнем бюджете предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей ежегодно.

"Что касается железнодорожных перевозок — идея очень интересная. Я поручу министру транспорта вместе с РЖД и Зариной Валерьевной (Догузовой — главой Ростуризма — ред.) посмотреть, как мы можем проработать этот механизм. Потому что это тоже, мне кажется, очень важно. Особенно, когда человек добирается до аэропорта, а потом дальше его нужно везти до, соответственно, точки", — сказал Мишустин. Мишустин: инициативы малого и среднего бизнеса по туризму получат гранты

Кроме того, глава правительства указал на новые возможности для развития внутреннего туризма с учетом актуальных реалий.

"В нынешних условиях открываются дополнительные возможности для запуска новых проектов. Для правительства важно, чтобы бизнес был уверен, что его инвестиции в туристический сектор оправдаются", — сказал он.

Мишустин также заметил, что "все предприниматели развивают важные для отрасли направления, потому что в сфере туризма не может быть мелких вопросов". В числе таких вопросов Мишустин назвал создание новых туристических троп, маршрутов речных круизов, запуск масштабных гостиничных проектов и небольших мест размещения. "Все это одинаково важно и востребовано путешественниками, это касается каждого человека, который путешествует", — заключил председатель правительства.