МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Победы" назначил генеральным директором лоукостера бывшего первого замгендиректора "Авроры" Дмитрия Тыщука. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Авиакомпания Nouverlair откроет рейсы из Петербурга в Тунис 17 августа

"Решением совета директоров авиакомпании "Победа" по итогам заседания, состоявшегося 12 августа 2022 года, на должность генерального директора лоукостера избран Дмитрий Тыщук", — отметили в сообщении, добавив, что Тыщук утвержден на должность сроком на пять лет и приступает к непосредственному исполнению обязанностей 16 августа.

Дмитрий Тыщук с 2013 года занимал должность первого заместителя генерального директора авиакомпании "Аврора". "Победа" отмечает, что при его непосредственном управлении увеличивались объемы перевозок и открытие новых направлений в Дальневосточном федеральном округе в рамках программы повышения транспортной доступности.