МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Министерство транспорта России готово работать с коллегами из других стран над развитием международных перевозок. Об этом сообщил замминистра транспорта страны Дмитрий Зверев. В ООН призвали развивать транспортную отрасль для помощи странам без моря

Он отметил в ходе Международной конференции на уровне министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в туркменском городе Туркменбаши (бывший Красноводск), что на фоне динамичных изменений в мировой торговле и новых вызовов глобального масштаба ключевым принципом работы российского транспортного комплекса остается сохранение темпов развития.

"Россия последовательно выступает за реализацию политики ООН в области устойчивого развития и обеспечения доступа к мировой торговле для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю", — сказал Зверев.

По его словам, Россия, несмотря на текущие препятствия, обеспечивает качественные финансовые и страховые сервисы для грузоперевозок, а также предлагает широкий спектр альтернативных маршрутов с высокой степенью цифровизации и возможностью отслеживания грузов онлайн.

Замглавы Минтранса добавил, что ведомство вместе с коллегами из дружественных стран работает над тестированием и развитием инфраструктуры коридора Север – Юг, который проходит от портов Индии, Ирана, Ближнего Востока через территорию Азербайджана, Туркменистана и Казахстана в Россию, и далее в страны Европы.

Зверев также обратил внимание, что Россия расширяет спектр возможностей для всех участников международных перевозок и подтверждает готовность к надежному, конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству.