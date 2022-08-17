МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Полет в эконом-классе по России впервые с конца мая начал дешеветь, за неделю с 9 по 15 августа стоимость снизилась в среднем на 4%, при этом с начала года рост цен составил почти 30%, говорится в сообщении Росстата. Полет в эконом-классе по России с начала года подорожал в среднем на 34%

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 9 по 15 августа — ред.) уменьшилась на 3,6%", — сообщает ведомство. Рост стоимости полета по РФ начался в конце мая, однако в текущем месяце замедлился — если, например, с 18 по 24 июня рост составлял 11,3%, то со 2 по 8 августа — всего 0,4%.

Незначительно, но за отчетную неделю снизилась и средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты — на 0,3%. При этом проживание в хостелах продолжает дорожать, и за отчетную неделю оно выросло в цене на 0,6%, в гостиницах с двумя и тремя звездами — на 0,3%, в четырех-пяти звездочных отелях — на 0,2%, проживание в однозвездочных гостиницах, мотелях, а также путевки в санатории подорожали на 0,1%.

С начала года стоимость проживания в гостиницах с одной звездой и мотелях выросла на 7,5%, с двумя звездами — на 5,8%, с тремя звездами — на 8,4%, а стоимость размещения в отеле с четырьмя-пятью звездами увеличилась на 12,5%.

Стоимость размещения в хостеле с начала года выросла на 7%, в домах отдыха и пансионатах — на 19,8%. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 20,6%.