МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Предоставление привилегий SkyTeam по программе "Аэрофлот Бонус" временно приостановлено, сообщается на сайте авиакомпании. "Аэрофлот" одобрил сделку по переходу на отечественную систему бронирования

"Информируем о временном ограничении предоставления привилегий SkyTeam участникам программы "Аэрофлот Бонус" на рейсах партнеров, а также элитным участникам программ лояльности других авиакомпаний альянса на рейсах "Аэрофлота" и код-шеринговых рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", — говорится в сообщении.

В апреле SkyTeam и "Аэрофлот" договорились о временном приостановлении членства авиакомпании в альянсе. При этом "Аэрофлот" тогда сообщил, что не прекращает использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, по привилегиям альянса на рейсах авиакомпании могут действовать некоторые ограничения.

SkyTeam – международный альянс, объединяющий 19 авиакомпаний из разных стран.