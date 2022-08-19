АНКАРА, 19 авг — ПРАЙМ. Сухогруз Fulmar S, на борту которого 11,73 тысячи тонн кукурузы с Украины, причалил к берегам Турции, пишет в пятницу агентство Anadolu. Прокачку газа по "Северному потоку" остановят на трое суток

"Судно под флагом Барбадоса вышло из порта Черноморск в Одесской области Украины 13 августа. Судно, длина которого составляет 139 метров, бросило якорь в порту Алсанджак, где разгрузится после необходимых процедур", — сообщает агентство.

Ожидается, что Fulmar S простоит в турецком порту три дня.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.