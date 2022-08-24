МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. РЖД запускают более 730 рейсов дополнительных поездов в августе-сентябре для вывоза отдыхающих с юга России, сообщили в железнодорожном холдинге. Внутрироссийские перевозки "РЖД" выросли с начала августа

"Видим, как активно раскупаются билеты на поезда, отправляющиеся с курортов Черноморского побережья и Северного Кавказа в августе-сентябре. Чтобы предложить отдыхающим больше мест, запускаем дополнительные поезда. В том числе назначили более 730 рейсов дополнительных поездов для вывоза отдыхающих с юга. Из них: в августе – порядка 490 рейсов и более 240 – в сентябре", — сообщает РЖД.

Чаще всего проездные документы оформляют из Анапы, Адлера, Новороссийска и Кисловодска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Саратов и другие города.

Пиковыми датами выезда отдыхающих с курортов станут 26-28 августа. "Ожидаем, что всего за период с августа по сентябрь из курортных городов на поездах РЖД отправятся более 2,4 млн человек (+25% к прошлому году). На данный момент уже куплено более 2 млн билетов", — уточнили в РЖД.