МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Власти Абхазии рассчитывают на поддержку руководства России в запуске международного авиасообщения с Сухумом к 2024 году, заявил президент республики Аслан Бжания. В Абхазии заявили о перебоях поставок нефтепродуктов

"Мы за то, чтобы наладить новый воздушный мост с помощью Российской Федерации. Его нет, мы считаем, что это неправильно… Сухумский аэропорт сейчас функционирует, но в силу определённых обстоятельств международные рейсы там не осуществляются. Мы ведём соответствующую работу, сейчас идёт проектно-изыскательская работа… И мы рассчитываем с поддержкой руководства России аэропорт запустить в 2024 году", — сказал он в эфире "Соловьев Live".

По словам президента Абхазии, открытие международного аэропорта существенно изменит перспективы туристического бизнеса в стране. Кроме того, Сухумский аэропорт мог бы стать резервным хабом для юга России с учётом высокой загрузки аэропорта в Сочи, подчеркнул Бжания.