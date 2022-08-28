ООН, 28 авг — ПРАЙМ. Совместный координационный центр разрешил выход с Украины в понедельник трем судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении СКЦ. Times: Британия скоро прекратит финансовую поддержку боевых действий Киева

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал сегодня выход (29 августа с Украины – ред.) трех судов, перевозящих в общей сложности 72 985 тонн зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении.

В частности, судно KARTERIA пойдет из Южного в Турцию и повезет 37 500 тонн пшеницы. Это зерно закупила Всемирная продовольственная программа. Оно будет перемолото в муку в Турции, а затем погружено на новый корабль, который отправится в Йемен.

Из Одессы же пойдут корабли PEACE M с 24 485 тоннами кукурузы и ASH BALTIC с 11 000 тонн кукурузы. Первый направится в Румынию, второй – в Египет.

Кроме того, задерживается отплытие судна ANASTASIA из Черноморска в Турцию с 3800 тонн пшеницы. Корабль должен был отправиться в плавание 28 августа, теперь отплытие переносится на 29 августа, отмечается в тексте.

"По состоянию на 28 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 249 780 тонн. Всего на данный момент разрешено 114 рейсов (62 входящих и 52 исходящих)", — сообщает СКЦ.