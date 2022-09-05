МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россия и Таиланд обсудят вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, заявили в российском МИД. Туроператоры рассказали о снижении цен на туры в Таиланд

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что 5-6 сентября Москву с рабочим визитом посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай, состоится его встреча с главой МИД Сергеем Лавровым.

"Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами", — сообщило министерство, анонсируя встречу глав российского и таиландского ведомств.

Там напомнили, что правительство Таиланда одобрило включение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина. МИД отметил, что это решение поспособствует возобновлению туристических обменов между странами.

В российском дипведомстве также назвали перспективным сотрудничество Москвы и Бангкока в сфере гражданской авиации.