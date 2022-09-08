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Режим ограничения полетов в российские аэропорты продлили до 16 сентября
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Режим временного ограничения полетов в 11 южных и центральных российских аэропортов продлили до до 16 сентября, сообщает Росавиация. "Режим временного ограничения полетов в 11... ПРАЙМ, 08.09.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, росавиация, аэропорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в 11 южных и центральных российских аэропортов продлили до до 16 сентября, сообщает Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени", — отмечает ведомство.
Подчеркивается, что ограничения касаются аэропортов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.