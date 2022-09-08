МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в 11 южных и центральных российских аэропортов продлили до до 16 сентября, сообщает Росавиация. Акции "Аэрофлота" и ОАК дорожают на новости о поставках самолетов

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени", — отмечает ведомство.

Подчеркивается, что ограничения касаются аэропортов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.