ТАШКЕНТ, 11 сен — ПРАЙМ. Задымление произошло в воскресенье утром в аэропорту Ташкента, пострадавших нет, задержаны вылеты рейсов в Москву, Алма-Ату и Нур-Султан, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports.

"В терминале вылета международных авиалиний аэропорта "Ташкент" 11 сентября в 10.30 (8.30 мск) произошло задымление. Пассажиры и сотрудники были экстренно эвакуированы. К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.

По данным пресс-службы, причиной ЧП стало короткое замыкание источника бесперебойного питания (UPS) на трансформаторной подстанции в одном из помещений аэропорта. "В целях устранения причин замыкания, а также в целях безопасности сотрудников служб, работающих на месте происшествия, было принято решение на некоторое время обесточить терминал аэропорта", — отмечается в сообщении.

"На данный момент задерживаются вылеты трёх рейсов: КС-128 до Алматы, HY-721 до Нур-Султана и SU-1975 до Москвы. Аэропортовые службы прикладывают все усилия для скорейшего возобновления работы воздушной гавани", — добавили в пресс-службе. К настоящему времени электроснабжение восстановлено на большей части терминала.