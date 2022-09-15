МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с декабря запустит программу прямых рейсов из шести регионов России в Минеральные Воды, сообщается в релизе перевозчика. "Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Дубай

"Аэрофлот" с декабря 2022 года начнет реализацию новой программы прямых рейсов из шести регионов страны в Минеральные Воды. Пассажирам будут доступны удобные перелеты "Аэрофлотом" из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары", — говорится в релизе.

Рейсы планируется выполнять на воздушных судах A320 (8 кресел в салоне класса "бизнес", 150 кресел в салоне класса "эконом") из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и обратно – ежедневно, из Уфы, Перми, Казани и Самары – трижды в неделю.