"Аэрофлот" запустит прямые рейсы шести регионов в Минеральные Воды
"Аэрофлот" с декабря запустит прямые рейсы из шести регионов России в Минеральные Воды
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с декабря запустит программу прямых рейсов из шести регионов России в Минеральные Воды, сообщается в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" с декабря 2022 года начнет реализацию новой программы прямых рейсов из шести регионов страны в Минеральные Воды. Пассажирам будут доступны удобные перелеты "Аэрофлотом" из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары", — говорится в релизе.
Рейсы планируется выполнять на воздушных судах A320 (8 кресел в салоне класса "бизнес", 150 кресел в салоне класса "эконом") из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и обратно – ежедневно, из Уфы, Перми, Казани и Самары – трижды в неделю.