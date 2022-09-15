МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Решение Молдавии по авиасообщению с Россией политизировано и продиктовано внешними силами, оно ударит в первую очередь по гражданам страны, заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Нацбанк Молдавии решил сохранить базисную ставку

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, сославшись на решение Органа гражданской авиации (ОГА), заявил, что авиарейсы в Россию из Молдавии официально запрещены "в целях обеспечения авиационной безопасности". До этого авиакомпания Air Moldova официально анонсировала возобновление полетов в Россию с 1 октября.

"А что это как не навязывание политической воли вопреки экономической целесообразности и истинным пожеланиям собственных граждан. Где здесь демократия? Это диктат. Конечно, регулирование работы национальных авиакомпаний — это внутренне дело государство. Однако очевидно, что решение молдавских властей ударило в первую очередь по гражданам этой страны", — сказала Захарова в ходе брифинга, добавив, что в Кишиневе не хотят думать о последствиях.

По ее словам, более 220 тысяч жителей Молдавии имеют российское гражданство, а молдавская диаспора в России насчитывает около полумиллиона человек.

"Кому все это выгодно? Народу Молдавии? Конечно, нет. Народу России? Конечно, нет. Есть кто-то, кто является бенефициаром этой ситуации. Вызывает сожаление линия молдавского руководства на политизацию сугубо практических вопросов двустороннего сотрудничества в угоду внешним силам, которые стремятся навязать республике антироссийскую повестку в ущерб ее собственным гражданам", — добавила Захарова.